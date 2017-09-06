ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault запускает Центр цифровых разработок в России, который будет специализироваться на создании и развитии цифровых технологий на российском рынке, а также их экспорте на другие рынки. Создание Центра цифровых разработок Renault в России отвечает целям и задачам утверждённой Правительством РФ программы "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщает пресс-служба Renault Россия.

Особенностями Центра цифровых разработок станут разработка собственных и совместных с партнёрами информационных систем и платформ; применение гибких проектных подходов к работе (agile); привлечение экспертов по новым технологиям, включая Big Data, искусственный интеллект и другие области для разработок собственных и партнёрских решений с ведущими игроками рынка; взаимодействие со стартапами и ведущими российскими центрами инновационных технологий (Сколково, Иннополис).

В составе Центра цифровых разработок в России будут работать несколько десятков специалистов, которые будут базироваться в офисе Renault Россия. Центр цифровых разработок в России станет одним из трёх подобных глобальных центров Группы Renault за пределами Франции и будет взаимодействовать с центральным подразделением Renault Digital по проектам как Группы Renault, так и – в перспективе – альянса Renault-Nissan. Россия была выбрана для размещения Центра по нескольким причинам, среди которых, в частности, благоприятная среда для развития цифровых технологий (включающая уже существующие платформы, такие как Яндекс, Касперский, Acronis и другие, а также законодательство в области защиты персональных данных), признанная репутация российских разработчиков цифровых технологий на мировом рынке, наличие инновационных центров, таких как "Сколково" и "Иннопром", а также ярко выраженная специфика поведения клиентов.

Как отмечается, существующая IT-команда Renault Россия уже располагает опытом внедрения информационных решений в других регионах присутствия альянса Renault-Nissan. Некоторые информационные системы, используемые изначально в России, были развёрнуты в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Северной Африке. Так, например, Renault и Nissan, присутствующие в данных регионах, используют российские системы в периметре работы с готовой продукцией, в частности, были автоматизированы процессы работы с контролем дилерской задолженности, управление складом и отгрузками, планирование и контроль логистических потоков. Сейчас в стадии внедрения находится ещё ряд отечественных разработок.