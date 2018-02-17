ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная корпорация «Росатом» заявила о планах до 2020 года оформить и направить на долгосрочное хранение отработаные разрешенное время радиоизотопные термоэлектрические генераторы, находящиеся на сегодняшний день на предприятии «Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами» в Приморском крае.

Источники электроэнергии, которые используют тепловую энергию радиоактивного распада – РИТЭГи – были предназначены для электропитания необслуживаемых автоматически работающих устройств навигационного оборудования. К таким устройствам относятся световые маяки, радиомаяки, светящие навигационные знаки, радиолокационные маяки-ответчики, которые находятся в труднодоступных районах морского побережья. В этих местах использование более привычных источников электропитания затруднительно или невозможно. Утилизация отработавших РИТЭГов играет колоссальную роль в снижении риска радиационного действия на здоровье человека и природу.



По информации портала государственных закупок, фирма «Росатом» объявила конкурс на создание радиоизотопных термоэлектрических генераторов, расположенных в отделении Фокино «ДальРАО», перевозку и размещение находящихся в них радионуклидных источников тепла и радиационных тепловых блоков для длительного хранения.



Стоит отметить, что на сегодняшний день в «ДальРАО» размещено 34 отработавших положенный срок эксплуатации РИТЭГа на базе радиоактивного изотопа стронция-90, которые были отобраны с 2001 по 2016 гг. Исполнитель должен будет реализовать инженерно-радиационное обследование состояния РИТЭГов, составить конструкторскую документацию и ознакомиться с состоянием транспортных упаковок для перевозки РИТЭГов на разборку.