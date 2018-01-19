ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госкорпорация "Росатом" приняла участие в Саммите "Мировая энергетика будущего", который проходил с 15 по 18 января 2018 года в г. Абу-Даби, ОАЭ. Это крупнейшее ежегодное региональное мероприятие, посвященное будущему мировой энергетики и продвижению чистых и возобновляемых источников генерации. Саммит традиционно проходит в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби под патронажем наследного принца Абу-Даби, шейха Мохаммеда бен Зайеда Аль-Нахьяна.

Росатом представил выставочную экспозицию, вдохновлённую концепцией так называемого «зеленого квадрата», составляющего основу устойчивого развития энергетики (четыре главных типа чистой генерации будущего: атомная энергетика, гидро-, ветряная и солнечная). В рамках выставочной экспозиции посетители смогли ознакомиться с передовыми технологиями и проектами Госкорпорации «Росатом» в области атомной энергетики, гидроэнергетики и энергии ветра.

Помимо этого, Росатом представил инновационные решения, которые востребованы не только в атомной сфере. Ежедневно на стенде проходила презентация уникальной системы управлениями жизненным циклом сложных инженерных проектов Multi-D. Эта цифровая платформа была разработана специалистами группы компаний АСЭ. Она позволяет создать детальную трехмерную информационную модель всех аспектов проекта, учесть все возможные факторы риска при реализации проекта и найти оптимальные способы эффективного устранения этих рисков. Система Multi-D уже доказала свою эффективность на практике, сделав возможным завершение строительства энергоблока №3 Ростовской АЭС в России на два месяца раньше расчетного срока и с экономией бюджета. Сегодня Multi-D успешно применяется не только в атомной сфере, но и в других отраслях промышленности.

Деятельность Росатома не ограничивается атомной сферой. Помимо реализации современных проектов в области атомной энергетики, Госкорпорация активно занимается развитием других "зеленых" направлений неатомной энергогенерации. В частности, в 2016 году Росатом выиграл тендер на сооружение трех ветропарков на юге России. Объем инвестиций в данный проект превышает 1 млрд евро. Общий портфель ветроэнергетического бизнеса компании насчитывает проекты суммарной мощностью до 1 ГВт. Еще одно "зеленое" направление бизнеса Росатома, которое было представлено в рамках Саммита, - проекты в области малой гидроэнергетики.