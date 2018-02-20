ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля 2018 года состоялся рабочий визит генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва на Электрохимический завод (АО «ПО ЭХЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края).

Как подчеркнул А. Лихачёв, предприятие является одним из глобальных лидеров в производстве стабильных изотопов, доля продукции производства ЭХЗ на мировом рынке составляет более 40%. В рамках экспортных контрактов официальный поставщик изотопной продукции Госкорпорации «Росатом» - АО «В/О Изотоп»- поставляет широкую линейку стабильных изотопов производства Электрохимического завода, в том числе для крупнейших международных научных коллабораций, осуществляющих фундаментальные исследования в области ядерной физики.

Как было отмечено, в 2018 году предприятия «Росатома» продолжат сотрудничество в части поставок изотопа германия-76 (76Ge) для эксперимента GERDA (GERmanium Detector Array, Германия), а также изотопа молибдена-100 (100Мо) для коллаборации AMoRE (Южная Корея). Оба исследовательских проекта направлены на изучение свойств нейтрино. В частности, в марте ожидается первая в 2018 году отгрузка партии 76Ge для Мюнхенского технического университета. Данный изотоп производства ЭХЗ используется для создания германиевых полупроводниковых детекторов для второй стадии эксперимента GERDA, который реализуется на базе Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии.

Кроме того, в рамках контракта между АО «В/О Изотоп» и Научным институтом IBS (Южная Корея) в 2018 году продолжаются поставки 100Мо , который используются коллаборацией AMoRE в экспериментах по изучению свойств нейтрино. Изотопы с высокой степенью обогащения и химической чистоты используются для выращивания сцинцилляционных кристаллов, необходимых для исследовательских работ с высокоточными детекторами.

«За годы участия в крупных международных проектах производственное и внешнеторговое предприятия Росатома строго выполняли все высокие требования зарубежных заказчиков изотопной продукции, предъявляемые как к качеству продукции, так и к уровню организации ее поставки. ЭХЗ неоднократно подтверждал свой высокий технический уровень в ходе международных аудитов, и мы уверены, что в этом году предприятие снова покажет достойные результаты», - отметил Алексей Лихачёв.

АО «ПО ЭХЗ» производит 106 изотопов 20 химических элементов. Годовой объём выпускаемой достигает сотен килограмм. Помимо России, изотопная продукция Электрохимического завода востребована ещё в 26 странах (стабильные изотопы широко применяются в электронике, диагностике материалов, космонавтике, медицине и других отраслях). При этом ведётся активная работа по расширению продуктовой линейки, в том числе в рамках создания оборудования и технологий для разделения изотопов редкоземельных элементов. Одним из наиболее перспективных направлений, в частности, является наработка изотопов неодима. Кроме того, планируется освоить производство изотопа хром-50 (50Cr) для научных исследований в области нейтринной физики.

АО «ПО ЭХЗ» удовлетворяет любые запросы заказчиков, связанные с производством, хранением и транспортировкой продукции, в том числе хранение материалов в специальном подземном хранилище, проведение дополнительных измерений в независимых лабораториях, изготовление специальных транспортных защитных контейнеров и др.