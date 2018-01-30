ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Uranium One (международный горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»), Министерство науки, технологий и промышленных инноваций Аргентины и компания UrAmerica Argentina S.A. подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития современных технологий добычи урана на территории Аргентины.

Меморандум подтверждает заинтересованность аргентинской стороны в развитии в стране передового эффективного метода добычи урана – скважинного подземного выщелачивания (СПВ) в партнёрстве с Uranium One и реализации совместных проектов в этой сфере.

Министр науки, технологий и промышленных инноваций Аргентины Лино Баранао заявил: «Сотрудничество с Росатомом выведет на новый уровень уранодобывающую отрасль страны. Государство существенно укрепит свои позиции в качестве регионального лидера в сфере атомной энергии, а реализация проектов в области СПВ-технологий будет в целом способствовать техническому прогрессу и укрепит международную кооперацию между Россией и Аргентиной».

«Подписание меморандума открывает новые возможности для нашей компании в регионе Латинской Америки, - отметил президент АО «Ураниум Уан Груп» Василий Константинов. – Оно закладывает основу для успешного взаимодействия с нашими партнерами в Аргентине, расширяет географию уранодобывающего бизнеса компании».

Омар Адра, президент UrAmerica Argentina S.A. заявил: «Я горжусь тем, что UrAmerica приняла участие в подписании данного Меморандума, он открывает важный этап в развитии новых технологий и атомной энергетики в Аргентине».

Технология СПВ является наиболее эффективным и безопасным методом добычи урана. В отличие от традиционного способа добычи, который заключается в извлечении руды из недр, её дроблении и гидрометаллургической переработке, при СПВ урановая руда остается на месте залегания. Посредством системы скважин через рудную залежь прокачивается выщелачивающий реагент с последующей откачкой урансодержащего раствора на поверхность, где он последовательно перерабатывается до получения конечного продукта – желтого кека или закиси-окиси урана. При СПВ почвенный покров почти не нарушается, не образуется отвалов пустой породы и отходов. Данная технология значительно эффективнее и более предпочтительна с экономической и экологической точки зрения по сравнению с традиционными карьерным и шахтным способами добычи урана.

Министр науки, технологий и промышленных инноваций Аргентины, д-р хим. наук Лино Баранао ознакомился с эффективными технологиями и передовым опытом Uranium One по добыче природного урана методом СПВ в ходе своего визита на совместное российско-казахстанское предприятие ТОО СП«Каратау» в Казахстане в 2017 году.