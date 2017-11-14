"Росэнергоатом": российские АЭС готовы к работе в зимних условиях
14.11.2017, 19:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комиссия Министерства энергетики РФ завершила проверку готовности Концерна "Росэнергоатом" и его филиалов – атомных станций к работе в отопительный сезон.
По результатам её работы Концерн "Росэнергоатом", как субъект электроэнергетики, получил паспорт готовности к работе в отопительный период 2017–2018 годов, подписанный заместителем министра энергетики Андреем Черезовым.
Паспорт выдан на основании акта проверки (от 9 ноября 2017 г.) и свидетельствует о том, что все 10 действующих российских АЭС готовы к работе в зимних условиях.
По результатам её работы Концерн "Росэнергоатом", как субъект электроэнергетики, получил паспорт готовности к работе в отопительный период 2017–2018 годов, подписанный заместителем министра энергетики Андреем Черезовым.
Паспорт выдан на основании акта проверки (от 9 ноября 2017 г.) и свидетельствует о том, что все 10 действующих российских АЭС готовы к работе в зимних условиях.
Источник: Росатом