ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комиссия Министерства энергетики РФ завершила проверку готовности Концерна "Росэнергоатом" и его филиалов – атомных станций к работе в отопительный сезон.

По результатам её работы Концерн "Росэнергоатом", как субъект электроэнергетики, получил паспорт готовности к работе в отопительный период 2017–2018 годов, подписанный заместителем министра энергетики Андреем Черезовым.

Паспорт выдан на основании акта проверки (от 9 ноября 2017 г.) и свидетельствует о том, что все 10 действующих российских АЭС готовы к работе в зимних условиях.