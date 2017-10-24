ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Саратовский филиал компании Росгосстрах застраховал здание и помещения общей площадью более 9 тыс. кв. м., а также земельный участок 5,6 тыс. кв. м., принадлежащие электромеханическому заводу. Основным видом деятельности предприятия является производство регулирующей аппаратуры.

По программе страхования имущества юридических лиц застрахованы конструктивные части и внутренняя отделка офисно-административных помещений и здания. Договор включает в себя полный пакет рисков: пожар, удар молнии, взрыв газа, взрыв паровых котлов, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств оборудования, работающего под давлением, повреждение водой, стихийные бедствия, кража со взломом, противоправные действия третьих лиц.

Сумма ответственности компании Росгосстрах составила более 152 млн рублей.

"Страховой полис - это инвестиция в стабильность. Поэтому саратовские предприниматели всё более ответственно подходят к страхованию своего бизнеса, - говорит директор Саратовского филиала компании Росгосстрах Вадим Бурмистров. - За время своего существования данное предприятие зарекомендовало себя как надёжный партнёр, выпускающий качественную надёжную продукцию".