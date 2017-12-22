"Россети" ввели в эксплуатацию первую в России цифровую подстанцию
22.12.2017, 13:12
OREANDA-NEWS. В День энергетика состоялась торжественная церемония пуска первой в России цифровой подстанции класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА.
Объект построен в Красноярске дочерней структурой компании "Россети" - МРСК Сибири. В формате видеоконференции из Москвы в мероприятии приняли участие Министр энергетики России Александр Новак, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.
Ранее в ходе визита в головной офис компании "Россети" президента России Владимира Путина было отмечено, что настал момент, когда электросетям необходимо сделать качественный скачок в технологическом плане – стать цифровыми.
"Это не только требования времени, но и реальная возможность на порядок улучшить качество и надежность электроснабжения, а, следовательно, и повысить финансово-экономические показатели сетевого комплекса без дополнительной нагрузки на потребителей" - отметил в своем докладе Павел Ливинский.
Начало эксплуатации в Красноярске подстанции им. Сморгунова с цифровым управлением и мониторингом работы систем на базе отечественного программно-технического комплекса iSAS стало первым шагом на пути построения в России "цифрового" электросетевого комплекса.
Подстанция имени Сморгунова обладает повышенными по сравнению с традиционными подстанционными объектами характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы "Россети". Полученный в Красноярске опыт будет проанализирован и все успешные наработки будут тиражированы на других объектах электросетевого комплекса.
Объект построен в Красноярске дочерней структурой компании "Россети" - МРСК Сибири. В формате видеоконференции из Москвы в мероприятии приняли участие Министр энергетики России Александр Новак, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.
Ранее в ходе визита в головной офис компании "Россети" президента России Владимира Путина было отмечено, что настал момент, когда электросетям необходимо сделать качественный скачок в технологическом плане – стать цифровыми.
"Это не только требования времени, но и реальная возможность на порядок улучшить качество и надежность электроснабжения, а, следовательно, и повысить финансово-экономические показатели сетевого комплекса без дополнительной нагрузки на потребителей" - отметил в своем докладе Павел Ливинский.
Начало эксплуатации в Красноярске подстанции им. Сморгунова с цифровым управлением и мониторингом работы систем на базе отечественного программно-технического комплекса iSAS стало первым шагом на пути построения в России "цифрового" электросетевого комплекса.
Подстанция имени Сморгунова обладает повышенными по сравнению с традиционными подстанционными объектами характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы "Россети". Полученный в Красноярске опыт будет проанализирован и все успешные наработки будут тиражированы на других объектах электросетевого комплекса.
Источник: Россети