ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия нашла новую нишу для развития сельскохозяйственного экспорта. Обладающая огромными площадями земли, не испорченными химикатами и удобрениями, она готовится покорить мир собственной органической продукцией. Внутри страны спрос на «органику» мизерный, зато в развитых странах наблюдается настоящий бум интереса к здоровому питанию.

Правительство одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве, разработанный Минсельхозом. В нем вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти и местного самоуправления. Закон создаст четкие правовые механизмы для развития этого нового для страны сегмента аграрной отрасли.

Россия может занять от 10% до 25% на рынке органических продуктов, просто потому что у нас много земли, которая давно не используется, а значит не испорчена химией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Вообще мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных», – сказал он. По его словам, надо имеющиеся без химии земли «эффективно использовать, поощрять фермеров, которые готовы их возделывать».

Учитывая лидерские позиции России по экспорту пшеницы, она без особого труда могла быть стать и лидером по экспорту органического зерна. Причем, если традиционный рынок зерновых сегодня высококонкурентный, то органический рынок еще молод и крайне дефицитный. При этом, еще лет пять такой потребности в органическом сырье, как сейчас, в развитом мире не было. «На «органику» активно переходят хозяйства в ЮАР, в Южной Америке. В Уругвае, например, а это крупнейший игрок по органике, объемы за последние четыре года выросли в несколько раз. Поэтому наша задача – успеть впрыгнуть в этот поезд, чтобы он не ушел», – предупреждает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

«Действующие игроки российского рынка, в том числе крупные хозяйства, сегодня активно интересуются «органикой» и многие ведут анализ в этой области. Я думаю, что в этом году мы услышим о том, как ряд крупных холдингов начали заниматься «органикой», – добавляет он.