ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 декабря 2017 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ подписан генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым, от имени Правительства Республики Узбекистан - заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Нодиром Отажоновым.

Соглашение создаёт правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии. Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества определены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны; рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.