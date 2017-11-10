ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" поставит в Казахстан в рамках программы обновления автобусного парка Алматы 265 единиц техники производства Ликинского автобусного завода. Первые 65 автобусов уже направлены транспортному предприятию "Алматыэлектротранс", до конца года будут отгружены ещё 200 автобусов. Поставка в Алматы включает четыре модели Ликинского автобусного завода пассажировместимостью от 75 до 184 мест.