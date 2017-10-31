ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии полноразмерного кроссовера Hyundai Grand Santa Fe. Модель оснащена специальным сетом опций и доступна с новым цветовым решением отделки салона.



Автомобили в данной комплектации доступны в количестве всего 202 штук. Стоимость Grand Santa Fe Limited Edition составляет 2 млн 599 тыс. рублей. До конца ноября новинку можно приобрести с выгодой в 100 тыс. рублей за 2 млн 499 тыс. рублей. Автомобили Grand Santa Fe всех модификаций можно приобрести в кредит в рамках программы Hyundai Finance по ставке 6,9%.