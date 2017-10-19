Ravon укрепляет позиции на российском рынке
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ravon в сентябре реализовали 1602 автомобиля, что почти в 5,5 раз больше по сравнению с прошлым годом. С начала года продажи машин от узбекского автопроизвоителя выросли в 15,6 раза и составили 9341 машину. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra, Nexia и R4, а также хэтчбек Ravon R2.
На территории России создана обширная дилерская сеть, которая на сегодняшний день в неё входит более 70 дилерских центров. Для поддержки продаж "Равон Моторс Рус" инициировала ряд выгодных маркетинговых и кредитных программ. Среди них – Ravon Trade-in, программа помощи на дорогах – Ravon Assistance и др.