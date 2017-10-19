ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ravon в сентябре реализовали 1602 автомобиля, что почти в 5,5 раз больше по сравнению с прошлым годом. С начала года продажи машин от узбекского автопроизвоителя выросли в 15,6 раза и составили 9341 машину. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra, Nexia и R4, а также хэтчбек Ravon R2.