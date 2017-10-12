ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota начали приём заказов на новую специальную серию Excalibur престижного внедорожника Land Cruiser 200, которая пришла на смену комплектациям Executive Black и Executive White. Цена новой топ-версии Land Cruiser 200 с бензиновым двигателем составляет 5 млн 493 тыс. рублей, с турбодизельным двигателем – 5 млн 616 тыс. рублей.

Excalibur отличается от других комплектаций Land Cruiser 200 более динамичным и агрессивным дизайном переднего и заднего бамперов, исполнением решётки радиатора, окантовки противотуманных фар и 20-дюймовых легкосплавных дисков цветом "тёмный хром", светодиодными фарами в затемнённом исполнении и эмблемой специальной серии. Эксклюзивность Excalibur подчёркивает световая проекция эмблемы специальной серии в зоне посадки при открытой двери внедорожника. Интерьер автомобиля отделан высококачественной перфорированной кожей Semi-aniline с элегантной ромбовидной прострочкой.