Российские дилеры Toyota в августе реализовали почти 8 тыс. автомобилей
20.09.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в августе реализовали 7904 автомобиля, что на 7,3% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев продажи Toyota на российском рынке остались на прошлогоднем уровне и составили 59785 машин. Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1%.
Бестселлером Toyota в августе остаётся бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 2374 экземпляра. На втором месте по объёму реализации среди моделей Toyota идёт кроссовер RAV4, который нашёл 2777 покупателей.
Источник: Автостат