ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в августе реализовали 7904 автомобиля, что на 7,3% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев продажи Toyota на российском рынке остались на прошлогоднем уровне и составили 59785 машин. Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1%.