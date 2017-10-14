ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 октября в рамках выставки «Агропродмаш» прошел форум «Пищевое машиностроение-2017», ставший одним из самых масштабных мероприятий для отрасли за последние годы.



В мероприятии, организованном Ассоциацией «Росспецмаш» при поддержке Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России, приняли участие более 200 человек, в том числе, руководители крупнейших машиностроительных предприятий АО «Чувашторгтехника», АО «Шебекинский машиностроительный завод», ЗАО «Таурас-Феникс», ЗАО «Единство», ООО «Русская Трапеза», ЗАО НПП фирма «Восход», ЗАО «Совокрим», ЗАО «Бестром», ЗАО «Кропоткинский завод МиССП», а также представители компаний пищевой промышленности.



Участники мероприятия обсудили текущую ситуацию в отрасли и векторы ее дальнейшего развития, позиции российских заводов на внутреннем рынке, экспортный потенциал отечественной продукции, а также реализуемые Минпромторгом России меры государственной поддержки и вопросы участия в них предприятий пищевого машиностроения.



За 8 месяцев 2017 года российские производители пищевого оборудования выпустили продукции на 8,9 млрд руб., превысив на 9% показатели прошлого года, при этом доля отечественных машин на внутреннем рынке выросла с 13% до 21%.



Успехи отрасли во многом связаны с эффективными мерами господдержки, которые действовали ранее и были внедрены в этом году. Это, прежде всего, субсидирование скидок на реализуемую заводами продукцию, компенсация затрат на уплату процентов по кредитам, финансирование НИОКР, поддержка экспорта.



заявил президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.



Российские производители высказали ряд предложений, необходимых для системного развития отрасли, среди которых главное место занимает необходимость предусмотреть в 2018-2020 годах финансирование субсидий предприятиям пищевого машиностроения в размере 2,5 млрд руб. ежегодно.



Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой отметил важность не только оказания государственной поддержки отрасли, но и установления системы целей и задач ее развития.



Для формирования средне- и долгосрочных планов сейчас разрабатывается стратегия развития пищевого машиностроения на период до 2030 года. Ее основные цели – это существенное увеличение доли российского оборудования на внутреннем рынке и объемов экспортных поставок, улучшение качества продукции, выпуск новых линеек машин, развитие НИОКР. Уверен, что проведение первого форума пищевого машиностроения поспособствует проведению этой масштабной работы и послужит началом дальнейшего сотрудничества.