ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Учёном совете ТИНРО-Центра специалистами представлен рейсовый отчёт по исследованиям запасов промысловых беспозвоночных в подзоне Приморье южнее мыса Золотой. Исследования устриц, мидии, гребешка, спизулы и других морских объектов проводились на НИС «Убеждённый» в августе–сентябре 2017 года.

Как сообщил начальник рейса Дмитрий Соколенко, в ходе исследований выполнено 656 водолазных станций, проведён биологический анализ 1983 экземпляров, взято на промер свыше 6 тыс. экземпляров гидробионтов. Площадь обследованных водолазным способом акваторий составила 590 кв. км. В ходе гидробиологической съёмки определено 92 вида беспозвоночных, а также 31 вид морских водорослей и трав. Кроме того, проведены замеры радиационного фона и собраны пробы биоресурсов для анализа по показателям безопасности в лабораторных условиях.

В бухте Южная залива Владимира отмечено восстановление численности серрипеса после массового замора, обусловленного гипоксией придонных вод после прохождения тайфуна в августе 2015 года. В поселении приморского гребешка из этого района наблюдается существенное снижение запаса.

В промысловом скоплении спизулы, расположенном в заливе Китовый (залив Посьета) отмечено снижение общего запаса с 2,2 тыс. тонн до 1,2 тыс. тонн. Вероятно, что основной причиной этого является негативное влияние тайфунов 2012 и 2015 гг.

В прибрежной зоне островов Русский и Попова обнаружены значительные ресурсы двустворчатых моллюсков, таких как устрица, мидия Грея, гребешок японский и модиолус. Их суммарная биомасса оценена в 10,1 тыс. тонн.

В ходе рейса обследованы запасы ламинарии (сахарины) японской. В прибрежье северного Приморья отмечено стабильное состояние ламинарии, снижение её запасов не прогнозируется.

Кроме того, получены материалы по размерно-весовому составу, половой зрелости моллюсков и других гидробионтов, распределению их скоплений.

Учёный совет счёл научную программу НИС «Убежденный» полностью выполненной и принял рейсовый отчёт с высокой оценкой.