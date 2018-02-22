Российский автопарк на 61% состоит из иномарок
22.02.2018, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось около 26 млн легковых автомобилей иностранных марок. Это соответствует 61% от общего объёма российского автопарка.
Самыми распространёнными среди них являются автомобили японских марок, на долю которых приходится 22,5%, что соответствует 9,5 млн единиц. На втором месте по этому показателю находятся корейские бренды (4,5 млн шт.) с долей 10,5%. Немного уступают им легковые автомобили немецких марок (4,3 млн шт.), доля которых равна 10,1%.
Доля американских брендов в автопарке РФ составляет 7,5%, французских - 5,1%. Также в нашей стране довольно распространены легковые автомобили чешских и китайских марок (1,7% и 1,3% соответственно).
Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", самыми распространёнными в нашей стране всё ещё остаются автомобили российских марок (16,5 млн шт.), которые занимают 39% парка, причём на долю LADA приходится треть всего автопарка.
Самыми распространёнными среди них являются автомобили японских марок, на долю которых приходится 22,5%, что соответствует 9,5 млн единиц. На втором месте по этому показателю находятся корейские бренды (4,5 млн шт.) с долей 10,5%. Немного уступают им легковые автомобили немецких марок (4,3 млн шт.), доля которых равна 10,1%.
Доля американских брендов в автопарке РФ составляет 7,5%, французских - 5,1%. Также в нашей стране довольно распространены легковые автомобили чешских и китайских марок (1,7% и 1,3% соответственно).
Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", самыми распространёнными в нашей стране всё ещё остаются автомобили российских марок (16,5 млн шт.), которые занимают 39% парка, причём на долю LADA приходится треть всего автопарка.
Источник: Автостат