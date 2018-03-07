Российский авторынок в феврале вырос на 25%
07.03.2018, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по итогам февраля увеличились на 24,7% и составили 133177 машин. По итогам первых двух месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 27,5% до 235641 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, в феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые два месяца - впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших ещё год назад. Двигаясь вперёд, надо сказать, что прогноз рынка остаётся положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счёт роста базы, который начался в мартe прошлого года, констатируют в ассоциации.
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 27401 автомобиль LADA, что на 37% выше показателя годичной давности. Второе место по объёму продаж заняла KIA - реализация 17795 машин (+44%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13434 проданных автомобиля, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault - автомобили этой марки выбрали 11268 покупателей (+17%). Замыкает пятёрку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи продажи выросли на 11% и составили 7070 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Toyota (6522 шт., +3%), Nissan (6306 шт., +19%), Skoda (5907 шт., +39%), Ford (4434 шт., +50%) и ГАЗ (4081 шт., +20%).
Как отмечают в АЕБ, в феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые два месяца - впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших ещё год назад. Двигаясь вперёд, надо сказать, что прогноз рынка остаётся положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счёт роста базы, который начался в мартe прошлого года, констатируют в ассоциации.
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 27401 автомобиль LADA, что на 37% выше показателя годичной давности. Второе место по объёму продаж заняла KIA - реализация 17795 машин (+44%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13434 проданных автомобиля, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault - автомобили этой марки выбрали 11268 покупателей (+17%). Замыкает пятёрку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи продажи выросли на 11% и составили 7070 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Toyota (6522 шт., +3%), Nissan (6306 шт., +19%), Skoda (5907 шт., +39%), Ford (4434 шт., +50%) и ГАЗ (4081 шт., +20%).
Источник: Автостат