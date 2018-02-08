Российский авторынок в январе вырос на 31%
08.02.2018, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по итогам января увеличились на 31,3% и составили 102464 машины.
Как отмечают в АЕБ, 31-процентный рост, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом. Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы, констатируют в ассоциации.
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21005 автомобилей LADA, что на 29% выше показателя годичной давности. Второе место по объёму продаж заняла KIA - реализация 15310 машин (+49%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 8752 проданных автомобилей, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault - автомобили этой марки выбрали 7880 покупателей (+51%). Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen, чьи продажи выросли на 22% и составили 5593 машины. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Nissan (5376 шт., +27%), Toyota (5151 шт., +34%), Skoda (4501 шт., +26%), Ford (3132 шт., +39%) и ГАЗ (2574 шт., +12%).
Как отмечают в АЕБ, 31-процентный рост, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом. Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы, констатируют в ассоциации.
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21005 автомобилей LADA, что на 29% выше показателя годичной давности. Второе место по объёму продаж заняла KIA - реализация 15310 машин (+49%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 8752 проданных автомобилей, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault - автомобили этой марки выбрали 7880 покупателей (+51%). Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen, чьи продажи выросли на 22% и составили 5593 машины. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Nissan (5376 шт., +27%), Toyota (5151 шт., +34%), Skoda (4501 шт., +26%), Ford (3132 шт., +39%) и ГАЗ (2574 шт., +12%).
Источник: Автостат