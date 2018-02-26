ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завод Ростсельмаш представил новый зерноуборочный комбайн NOVA в рамках Международной выставки АПК и сельскохозяйственного оборудования AGROmashEXPO в г. Будапеште (Венгерская Республика).

Выставка AGROmashEXPO является самой крупной сельскохозяйственной выставкой в Венгрии и привлекает к себе огромное внимание не только местных участников, занятых в сельском хозяйстве, но и многих фермеров из Восточной Европы.

Благодаря дизайну и рациональным техническим параметрам NOVA получил высокие оценки среди посетителей выставки. По итогам выставки AGROmashEXPO от местных аграриев были получены десятки заявок на его приобретение.

Стоит отметить, что положительное позиционирование российской сельскохозяйственной техники на международных выставочных площадках является ключевой составляющей в вопросах освоения новых рынков сбыта готовой продукции.

В настоящее время Минпромторгом России совместно с АО «Российский экспортный центр» реализуется мера поддержки, заключающаяся в предоставление субсидий на организацию выставочных стендов российских компаний в рамках международных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых за рубежом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки».