ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России с января по декабрь 2017 года составил 108,4 тыс. единиц, что на 16,7% выше показателя годичной давности.

Лидером российского рынка LCV все также является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом году пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это составляет 47,8 тыс. штук – на 14% больше, чем в 2016 году. На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ, результат которого чуть превысил 20 тыс. автомобилей (+6,3%). Замкнула тройку лидеров отечественная LADA с показателем 10,2 тыс. машин (+31,3%). В первую пятерку также попали американский Ford (8,8 тыс. шт.; +74,9%) и немецкий Mercedes-Benz (8 тыс. шт.; +21%).

Отметим также, что по итогам декабря минувшего года объем рынка новых LCV в России составил 12,9 тыс. автомобилей – на 3,8% больше, чем за тот же период 2016 года.