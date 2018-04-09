09.04.2018, 10:04
"РусАл" заявил о риске технического дефолта из-за санкций США
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Включение "РусАла" в так называемый "чёрный список" США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств компании. Об этом говорится в сообщении "РусАла".
Напомним, что на минувшей неделе США ввели санкции в отношении богатейших российских бизнесменов и официальных лиц крупных компаний. Среди компаний, попавших под эти ограничительные меры, доминируют структуры Дерипаски, в том числе и "РусАл".
Руководство "РусАла" полагает, что с высокой степенью вероятности санкции негативно скажутся на бизнесе компании и перспективах её развития. В то же время от существующих обязательств компания не отказывается.
В сообщении говорится, что из-за сложившейся ситуации годовой отчёт может быть опубликован позднее, чем предполагалось.
Поводом к заявлению о возможности технического дефолта стало резкое падение акций "РусАла". Так, на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% после попадания под американские санкции. В ходе торгов они опускались до 2,76 гонконгского доллара.
В то же время на London Metal Exchange алюминий продолжает дорожать из-за опасений, что нормальные поставки металла на мировой рынок будут нарушены из-за санкций в отношении "РусАла" (на российскую компанию приходится около 7% мирового производства металла). Ранее цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия.
В пятницу Лондоснкая биржа металлов заявила, что не намерена пока запрещать торги металлом, произведённым "РусАлом", отметив, что "каждый из стейкхолдеров биржи должен сам решать, устраивает ли использование товаров отдельных производителей, учитывая юридические и регуляторные факторы".
Напомним, что на минувшей неделе США ввели санкции в отношении богатейших российских бизнесменов и официальных лиц крупных компаний. Среди компаний, попавших под эти ограничительные меры, доминируют структуры Дерипаски, в том числе и "РусАл".
Руководство "РусАла" полагает, что с высокой степенью вероятности санкции негативно скажутся на бизнесе компании и перспективах её развития. В то же время от существующих обязательств компания не отказывается.
В сообщении говорится, что из-за сложившейся ситуации годовой отчёт может быть опубликован позднее, чем предполагалось.
Поводом к заявлению о возможности технического дефолта стало резкое падение акций "РусАла". Так, на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% после попадания под американские санкции. В ходе торгов они опускались до 2,76 гонконгского доллара.
В то же время на London Metal Exchange алюминий продолжает дорожать из-за опасений, что нормальные поставки металла на мировой рынок будут нарушены из-за санкций в отношении "РусАла" (на российскую компанию приходится около 7% мирового производства металла). Ранее цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия.
В пятницу Лондоснкая биржа металлов заявила, что не намерена пока запрещать торги металлом, произведённым "РусАлом", отметив, что "каждый из стейкхолдеров биржи должен сам решать, устраивает ли использование товаров отдельных производителей, учитывая юридические и регуляторные факторы".
Источник: Ореанда