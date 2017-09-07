ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнёров и планируют развивать и укреплять сотрудничество по вопросам развития энергетической инфраструктуры и экономического потенциала Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока в целом.

«РусГидро и АЛРОСА не первый год сотрудничают в сфере обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения на территории Республики Саха (Якутия). Уверен, что обмен опытом и совместные скоординированные действия, направленные на формирование оптимальных водно-энергетических режимов, предложений по развитию энергосистемы региона и привлечения инвестиций в экономику и энергетику Дальнего Востока будут способствовать росту бизнеса наших компаний», - отметил Николай Шульгинов.

«Производственная деятельность АЛРОСА имеет высокую энергоёмкость. Мы стремимся к повышению эффективности потребления электроэнергии и затрат на неё, поэтому необходимо объединить усилия АЛРОСА и флагмана энергетики Дальнего Востока, РусГидро, для подготовки совместных предложений по развитию энергетики Республики Саха (Якутия). Мы также заинтересованы в разработке инструментов, которые позволят повысить точность прогнозов энергопотребления на территории республики. Кроме того, в ближайшем будущем планируется присоединение Западного энергорайона Якутии, на который приходится более 80% электропотребления АЛРОСА, к оптовому рынку электрической энергии и мощности. Это требует совместных и скоординированных действий от менеджмента РусГидро и АЛРОСА», - подчеркнул Сергей Иванов.