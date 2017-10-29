ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 2015 года в Норвегии реализуется инициатива, получившая название "Зелёное прибрежное судоходство". Её целью является поощрение научных исследований в области "зелёных" технологий в очень развитом судоходном сегменте государственной экономики. В рамках данной инициативы предполагается, в том числе, внедрение экологически чистого судна, предназначенного для эксплуатации в условиях рыбной фермы.

Концепция гибридного двигателя с высокой степенью безопасности, экологичности и экономичности очень выгодна при использовании на борту небольших суден. Разработкой идеи занимались специалисты компания ABB в сотрудничестве с ассоциацией прибрежных судовладельцев Норвегии и судовладельцем Эгилом Ульваном Редери (г. Тронхейм). Итогом работы стал прототип рабочей лодки для рыбоводческих хозяйств под названием GMV Zero, которая может похвастаться нулевым уровнем выброса. Лодка была построена на верфи Gvvfjord Мekanisk Verksted.

На первом этапе GMV Zero стартовал как проект, призванный устранить воздействие выбросов выхлопных газов от дизелей суден на людей и окружающую среду. Позже стоимость батарей существенно снизилась, так что количество рыбоводческих хозяйств, расположенных на побережье и имеющих доступ к электрическим сетям, возросло до 85% всех фермерских хозяйств.