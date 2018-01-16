ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России с января по декабрь 2017 года составил 5,3 млн единиц, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

Лидером российского вторичного рынка традиционно стала отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом году пришлось 27% от общего объема. В количественном выражении это составило 1 млн 443 тыс. штук, что чуть ниже (-0,2%) результата 2016 года. Лучшей среди иномарок осталась японская Toyota, чей показатель достиг 586,5 тыс. экземпляров (-0,6%). Замкнул тройку лидеров другой японский бренд – Nissan – с результатом 284,6 тыс. машин (+3,1%).



Среди моделей лидерство сохранил хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в 2017 году составил 13,4 тыс. единиц, что на 0,8% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан LADA 2107 (141,2 тыс. шт.; -3,2%). Третья строчка принадлежит Ford Focus (132,7 тыс. шт.; +2,6%), который стал лучшим среди иномарок с пробегом.

Отметим также, что в декабре минувшего года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил 471,2 тыс. единиц, показав рост на 6,9%.