ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 337,1 тыс. единиц, что на 7,3% больше, чем за тот же период годичной давности.



Лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная марка LADA, на долю которой пришлось 26% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 88,6 тыс. штук – на 4% больше, чем в январе 2017-го. Второе место традиционно принадлежит японской Toyota, чей показатель составил 37,2 тыс. экземпляров (+0,6%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (18,5 тыс. шт.; +10,7%).



Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в январе нынешнего года составил 9,9 тыс. единиц, что на 3,2% больше результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (8,5 тыс. шт.; +8,3), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. В тройке лидеров оказался и седан LADA 2107 с показателем 7,8 тыс. автомобилей (-0,2%).