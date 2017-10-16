ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре 2017 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7,2 тыс. единиц, что на 53,9% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остаётся российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объёма. На втором месте располагается немецкий бренд – MAN, замыкает первую тройку шведский Volvo. В пятёрку лидеров также попали отечественный GAZ и шведская Scania.

По итогам же 9 месяцев 2017 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 53,2 тыс. штук – на 47,9% больше, чем за тот же период прошлого года.