Рынок новых грузовиков в январе вырос на 36%
14.02.2018, 15:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в январе 2018 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 4,8 тыс. единиц, что на 35,9% больше, чем годом ранее.
Лидером этого рынка по-прежнему остаётся российская марка KAMAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 30% от общего объёма. В количественном выражении это чуть составляет порядка 1,5 тыс. штук - на 5,6% меньше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель - GAZ, январский показатель которого составил 587 автомобилей (+48%). Далее следуют шведские Volvo (406 шт.; +141,7%) и Scania (395 шт.; +97,5%), а замыкает пятёрку лидеров белорусский MAZ (359 шт.; +79,5%).
Отметим также, что среди моделей грузовиков лидирует KAMAZ 43118, объём рынка которого в январе составил 426 единиц, показав рост на 17%.
Лидером этого рынка по-прежнему остаётся российская марка KAMAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 30% от общего объёма. В количественном выражении это чуть составляет порядка 1,5 тыс. штук - на 5,6% меньше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель - GAZ, январский показатель которого составил 587 автомобилей (+48%). Далее следуют шведские Volvo (406 шт.; +141,7%) и Scania (395 шт.; +97,5%), а замыкает пятёрку лидеров белорусский MAZ (359 шт.; +79,5%).
Отметим также, что среди моделей грузовиков лидирует KAMAZ 43118, объём рынка которого в январе составил 426 единиц, показав рост на 17%.
Источник: Автостат