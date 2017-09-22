ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 8 месяцев 2017 года российский рынок новых легковых автомобилей показывает рост на 15%. При этом подавляющее большинство регионов находится в "плюсе", а падение рынка наблюдается лишь в 9 субъектах РФ.

Наиболее критичная ситуация в этом плане наблюдается в Чечне – объём рынка здесь просел на 25%. В Магаданской области данный показатель составил -23%. В таких регионах, как Чукотка, Ингушетия и Кабардино-Балкария, падение рынка составило от 16% до 11%. В Дагестане и Ненецком АО рынок снизился менее чем на 10%. На Камчатке показатель падения составил -6%. Наименьший такой результат отмечен на Алтае (-3%).