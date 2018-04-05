Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.



Также аналогичной информацией располагают некоторые американские СМИ. По их данным, под новые ограничительные меры попадут не менее шести человек, имена которых не называются.

Ожидается, что новый список будет обнародован 5 апреля. Пока власти США официально не комментируют эту информацию.

Санкции будут введены за «вмешательство» в выборы президента США. Как известно, спецслужбы США и ряд политиков утверждают, что Москва могла влиять на американский выборный процесс.

В кремле и Белом доме эти обвинения отвергают, указывая на полное отсутствие доказательств.

В начале этого года Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», куда включено практически все правительство России, а также целый ряд крупных бизнесменов. Всего в список вошли 210 человек.

Само по себе включение в список не означало автоматического введения санкций против указанных лиц, но в Минфине США пообещали сделать это позже.

В настоящее время в США проводятся несколько расследований якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США. В ходе расследования допрошены десятки человек.

Как недавно признались в конгрессе, никаких доказательств вмешательства Москвы пока не найдено.