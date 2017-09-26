ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британское консалтинговое агентство Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг "100 самых дорогих брендов в мире". В этом году в список попало 15 автомобильных марок, первое место среди которых снова заняла Toyota.

Японский автопроизводитель, стоимость которого оценивается в 50,3 млрд долларов, расположился на седьмой позиции в общем рейтинге. Далее идёт компания Mercedes-Benz, занявшая девятое место с показателем 47,8 млн долларов. Третья строчка среди самых дорогих автомобильных марок досталась компании BMW (13-место; 41,5 млрд долларов).

Volkswagen расположился на девятом месте с результатом 11,5 млрд долларов. Немецкий концерн, по-прежнему испытывающий последствия "дизельгейта", в этом году потерял ещё одну позицию, пропустив вперед компанию Nissan.