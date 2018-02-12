ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк и Совкомфлот подписали новое соглашение о проектном финансировании на общую сумму 106 млн долларов США сроком до 14 лет. Средства предназначены для строительства арктического челночного танкера высокого ледового класса Arc7, который будет эксплуатироваться в рамках проекта "Новый порт" по долгосрочному соглашению с компанией "Газпромнефть".

Это третья крупная сделка подобного рода между группами Сбербанк и Совкомфлот. Первый совместный проект относится к 2015 году, когда компании договорились о выделении средств на строительство двух арктических челночных танкеров для транспортировки сырой нефти с Новопортовского месторождения. Проект был признан сделкой года авторитетным отраслевым изданием Marine Money.

Первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот", финансовый директор Николай Колесников отметил: "Мы приветствуем продолжающееся развитие стратегического партнёрства с лидером российского банковского сектора. Сегодня "Сбербанк" входит в число крупнейших финансовых партнёров "Совкомфлота", что, безусловно, свидетельствует об уверенном становлении рынка финансирования судоходной отрасли в России. Подписанное соглашение о проектном финансировании укрепит долгосрочную позицию ликвидности группы и позволит ей удовлетворить предстоящие финансовые потребности в рамках реализации действующей судостроительной программы".

Старший вице-президент, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев отметил: "Мы рады последовательному росту объёма взаимовыгодного сотрудничества компаний группы "Совкомфлот" и ПАО "Сбербанк" по широкому спектру банковских услуг. Для Банка по-прежнему является приоритетом вложение средств в значимые проекты, предусматривающие создание современной инфраструктуры. Мы положительно оцениваем перспективы финансирования судоходной отрасли и рассчитываем на продолжение и дальнейшее развитие отношений между нашими компаниями".