ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сбербанк открыл «Группе ГАЗ» возобновляемую кредитную линию на сумму до 5,294 млрд рублей, следует из материалов компаний группы.



Кредитная линии предоставлена компании «Автомобильный завод «ГАЗ». Поручителем выступила компания «ГАЗ» на срок 5 лет. Сделка одобрена советом директоров компании «ГАЗ» 28 февраля и совершена 6 марта 2018 года, сообщает агентство RNS.



Ранее «Группа ГАЗ» заключила со Сбербанком соглашение о стратегическом партнерстве. Планировалось, что банк откроет автопроизводителю кредитную линию на сумму до 35 млрд рублей, в том числе в 2016-2017 годах до 5 млрд рублей.



Официальный представитель группы пояснил RNS, что новая кредитная линия Сбербанка оформляется вместо ранее предоставленной с улучшением условий, которые компания не раскрывает.



Как сообщал ранее президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, в 2018 году «Группа ГАЗ» планирует направить на развитие модельного ряда около 6 млрд рублей. «Мы ориентировочно вкладываем ежегодно около 6 млрд рублей в развитие нашего модельного ряда. Я думаю, что в этом году будет несколько больше, чем было в прошлом году, но цифры не будут кардинально меняться. В прошлом году выпустили и обновили 15 наших моделей. В этом году планы будут не менее амбициозными», – говорил он.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года в России стартовали продажи двух новинок повышенной грузоподъемности: «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т (грузоподъемность 2,6 т) и «ГАЗон Next» полной массой 10 т (грузоподъемность 6 т). В 2018 году «Группа ГАЗ» планирует дальше развиваться в «тяжелых» сегментах. В частности, начнется производство цельнометаллического фургона «ГАЗель Next 4,6» и грузопассажирской версии. В семействе средних грузовиков появится внедорожник «Садко Next».