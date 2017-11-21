ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, открыл Группе ПСН кредитную линию в размере 10 млрд рублей сроком на 3,5 года. Кредит предоставлен на строительство микрорайона "Домашний" в московском районе Марьино.

Микрорайон "Домашний" — это первый за последние 20 лет масштабный проект жилого строительства в районе Марьино. Общая площадь застройки составляет порядка 27 га. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в начале 2018 года.

"Мы высоко оцениваем проект по созданию микрорайона "Домашний", который отличают высокие стандарты качества строительства, единая концепция оформления территории, продуманная инфраструктура, — отметила Управляющий директор — начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Наталья Шемановская. — Реализация этого проекта выведет наше сотрудничество с Группой ПСН на новый уровень".

Ранее Сбербанк предоставил финансирование для проектов Группы ПСН "Полянка/44" и "I’M на Садовом".

На текущий момент в портфеле Группы ПСН находится 7 проектов с потенциалом для девелопмента в 3 млн кв. м. Первые вводы в эксплуатацию зданий начнутся в конце 2017 – начале 2018 годов. В первом полугодии 2017 года Группа ПСН вошла в ТОП-3 компаний по количеству проданных квартир в комфорт-классе.