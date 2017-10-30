Scania поставит "Группе ГАЗ" более 500 шасси для производства автобусов ЛиАЗ "Вояж"
30.10.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Скания-Русь" в конце сентября 2017 года подписала контракт с "Группой ГАЗ" на поставку 541 шасси для производства автобусов ЛиАЗ "Вояж", предназначенных для эксплуатациина маршрутах Московской области. Автобусы будут поставляться в рамках программы обновления пассажирского транспорта по заказу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба "Скания-Русь".
На сегодняшний день в парке "Мострансавто" эксплуатируется свыше 3 тысяч автобусов, выпускаемых "Группой ГАЗ" – это более 60% всего автобусного парка оператора. При этом "Скания-Русь" поставит 541 шасси в период с октября 2017 по март 2018 года на Ликинский автобусный завод для застройки кузовами автобусы ЛиАЗ "Вояж". Этот заказ является самым крупным после проекта в рамках XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, когда компанией Scania было поставлено более 700 шасси для производства автобусов "Группы ГАЗ".
"Совместному партнёрству компании Scania и "Группы ГАЗ" уже более десяти лет. За это время обе компании наработали опыт в производстве техники и автокомпонентов, что позволяет нам предлагать партнёрам и потребителям максимально качественный продукт. Мы очень рады расширению партнёрского сотрудничества, которое стало выгодным для всех участвующих в нём сторон", – отметил руководитель отдела продаж автобусов и двигателей "Скания-Русь" Дарюс Сниешка.
Напомним, сотрудничество компаний началось в 2004 году, тогда "Группа ГАЗ" стала выпускать туристические автобусы "Круиз", созданные на шасси Scania. Спустя шесть лет стартовала сборка междугородных автобусов "Вояж", на шасси Scania, после чего был заключён трёхсторонний договор о транспортном обслуживании Олимпиады в Сочи 2014 года. Через год автобусы, созданные "Группой ГАЗ", прошли тестовые проверки в Швеции на полигонах компании Scania. Сейчас на промышленных площадках предприятий "Группы ГАЗ" производятся две автобусные модели, которые выпускаются с использованием агрегатных баз шведского концерна. На сегодняшний день компания поставила более 2200 шасси для междугородних и туристических автобусов ЛиАЗ.
На сегодняшний день в парке "Мострансавто" эксплуатируется свыше 3 тысяч автобусов, выпускаемых "Группой ГАЗ" – это более 60% всего автобусного парка оператора. При этом "Скания-Русь" поставит 541 шасси в период с октября 2017 по март 2018 года на Ликинский автобусный завод для застройки кузовами автобусы ЛиАЗ "Вояж". Этот заказ является самым крупным после проекта в рамках XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, когда компанией Scania было поставлено более 700 шасси для производства автобусов "Группы ГАЗ".
"Совместному партнёрству компании Scania и "Группы ГАЗ" уже более десяти лет. За это время обе компании наработали опыт в производстве техники и автокомпонентов, что позволяет нам предлагать партнёрам и потребителям максимально качественный продукт. Мы очень рады расширению партнёрского сотрудничества, которое стало выгодным для всех участвующих в нём сторон", – отметил руководитель отдела продаж автобусов и двигателей "Скания-Русь" Дарюс Сниешка.
Напомним, сотрудничество компаний началось в 2004 году, тогда "Группа ГАЗ" стала выпускать туристические автобусы "Круиз", созданные на шасси Scania. Спустя шесть лет стартовала сборка междугородных автобусов "Вояж", на шасси Scania, после чего был заключён трёхсторонний договор о транспортном обслуживании Олимпиады в Сочи 2014 года. Через год автобусы, созданные "Группой ГАЗ", прошли тестовые проверки в Швеции на полигонах компании Scania. Сейчас на промышленных площадках предприятий "Группы ГАЗ" производятся две автобусные модели, которые выпускаются с использованием агрегатных баз шведского концерна. На сегодняшний день компания поставила более 2200 шасси для междугородних и туристических автобусов ЛиАЗ.
Источник: Автостат