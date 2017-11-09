ОРЕАНДА-НОВОСТИ Несмотря на то, что концерн General Motors оставил в России только дорогие американские модели Chevrolet и практически прекратил здесь свою деятельность, на наш рынок может вернуться бюджетный седан Chevrolet Aveo.



Как сообщает «За рулем.РФ», в базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное казахстанской компании «Азия Авто». Последняя собирает модели нескольких производителей (включая российские LADA), неоднократно заявляла об интересе к нашему рынку, но так и не решилась выйти на него.



Причем «Азия Авто» получила одобрение типа на текущее поколение Aveo, которое дебютировало в 2012 году и уже подверглось рестайлингу. В случае достаточной локализации производства компания из Казахстана может беспошлинно ввозить в Россию произведенные автомобили, ведь страна входит в Евразийский экономический союз. При импорте в Россию взыскиваются лишь НДС и акцизы, делают это налоговые службы.



ОТТС получено на седан с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с., который может сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или «автоматом». Судя по ОТТС, в базовое оснащение седана войдут две подушки безопасности, сигнализация, системы стабилизации и контроля давления в шинах. В опциональном оснащении указаны боковые подушки безопасности, шторки безопасности, кондиционер или климат-контроль.



Напомним, первое поколение Chevrolet Aveo продается на российском рынке под именем Ravon Nexia.