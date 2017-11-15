ОРЕАНДА-НОВОСТИ. KIA Rio нового поколения в кузове «седан» подорожал на 5 000 рублей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проводимого мониторинга цен.



Как подтвердили агентству в одном из тольяттинских дилерских центров KIA, повышение цен произошло с 1 ноября и затронуло все комплектации модели. Теперь ее стоимость на российском рынке стартует с отметки 684 900 рублей в минимальной комплектации Classic, а в максимальной комплектации Premium автомобиль стоит уже 994 900 рублей. Таким образом, цена корейского бестселлера выросла на 0,5 – 0,7% в зависимости от комплектации.



Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи седана KIA Rio четвертого поколения начались в России 1 августа нынешнего года. Причем в октябре цена автомобиля уже повышалась – на 10 тысяч рублей, кроме комплектации Premium.



Между тем, 14 ноября в нашей стране стартовали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line, стоимость которого составляет от 774 900 до 1 024 900 рублей.