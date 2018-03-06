Седан LADA Vesta получил новые опции
06.03.2018, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ расширил перечень оборудования седана LADA Vesta. Автомобиль получил новые системы комфорта и безопасности, ранее внедрённые на автомобилях LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, продажи которых стартовали в октябре 2017 года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Так, на седане LADA Vesta 2018 модельного года стали доступны задние дисковые тормоза (для автомобилей с двигателем 1,8 л), круиз-контроль и ограничитель скорости (начиная с комплектации Comfort), трёхуровневый подогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо (начиная с комплектации Comfort), центральный подлокотник с боксом. Стоимость седана LADA Vesta начинается от 569 тыс. 900 рублей.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в феврале LADA Vesta установила собственный рекорд продаж. В прошлом месяце российские дилеры LADA реализовали 8456 автомобилей этой модели - на 65,8% больше по сравнению с прошлым годом. В результате флагманская модель АВТОВАЗа стала самым продаваемым автомобилем LADA на российском рынке.
Так, на седане LADA Vesta 2018 модельного года стали доступны задние дисковые тормоза (для автомобилей с двигателем 1,8 л), круиз-контроль и ограничитель скорости (начиная с комплектации Comfort), трёхуровневый подогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо (начиная с комплектации Comfort), центральный подлокотник с боксом. Стоимость седана LADA Vesta начинается от 569 тыс. 900 рублей.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в феврале LADA Vesta установила собственный рекорд продаж. В прошлом месяце российские дилеры LADA реализовали 8456 автомобилей этой модели - на 65,8% больше по сравнению с прошлым годом. В результате флагманская модель АВТОВАЗа стала самым продаваемым автомобилем LADA на российском рынке.
Источник: Автостат