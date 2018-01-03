Серийный BMW X7 появится в России в конце 2018 года
03.01.2018, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый премиальный кроссовер BMW X7, предвестником которого стал BMW Концепт Х7, появится на российском рынке в серийном виде в конце 2018 года. Об этом агентству "АВТОСТАТ" сообщили в пресс-службе BMW Group Russia, добавив, что ближайшими новинками на российском рынке станут BMW Х2 (начало продаж – март 2018 года), BMW M5 (начало продаж – апрель 2018 года), BMW M3 CS (начало производства – март 2018 года). В течение 2018 года на рынок также выйдут в серийном исполнении BMW 8 серии Купе и BMW Z4.
Напомним, BMW Концепт Х7 был представлен на международном автосалоне во Франкфурте 2017. Он отличается эффектным дизайном экстерьера, просторным шестиместным салоном, высококачественными материалами отделки и передовыми информационно-развлекательными системами с телекоммуникационными сервисами.
Напомним, BMW Концепт Х7 был представлен на международном автосалоне во Франкфурте 2017. Он отличается эффектным дизайном экстерьера, просторным шестиместным салоном, высококачественными материалами отделки и передовыми информационно-развлекательными системами с телекоммуникационными сервисами.
Источник: Автостат