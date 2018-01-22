Северсталь увеличила производство стали в 2017 г. до 11,65 млн т
22.01.2018, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 г. Северсталь нарастила выпуск стали до 11,65 млн т (+0,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщается в отчёте компании об операционных результатах.
В IV квартале 2017 г. показатель увеличился на 2% до 3,01 млн т по сравнению с предыдущим квартолом.
Производство чугуна за отчётный период выросло на снизилось на 2% и составило 9,16 млн т. В IV квартале рост по отношению к III кварталу составил 5% до 2,34 млн т.
Консолидированные продажи стальной продукции в 2017 г. увеличились на 2% до 10,92 млн т. Показатель IV квартала снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 2% до 2,78 млн т на фоне продаж складских запасов стальной продукции в III квартале 2017 г.
В 2018 г. Северсталь ожидает роста объёмов производства дивизиона "Северсталь Российская сталь". Так, за счёт запуска агрегата печь-ковш на ЧерМК производство стали увеличится на 75 тыс. т. Кроме этого, новые мощности цеха покрытий металла №3 дадут дополнительно 400 тыс. т оцинкованного проката и 200 тыс. т - проката с покрытиями.
Северсталь - постоянный участник Международной промышленной выставки "Металл-Экспо".
В IV квартале 2017 г. показатель увеличился на 2% до 3,01 млн т по сравнению с предыдущим квартолом.
Производство чугуна за отчётный период выросло на снизилось на 2% и составило 9,16 млн т. В IV квартале рост по отношению к III кварталу составил 5% до 2,34 млн т.
Консолидированные продажи стальной продукции в 2017 г. увеличились на 2% до 10,92 млн т. Показатель IV квартала снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 2% до 2,78 млн т на фоне продаж складских запасов стальной продукции в III квартале 2017 г.
В 2018 г. Северсталь ожидает роста объёмов производства дивизиона "Северсталь Российская сталь". Так, за счёт запуска агрегата печь-ковш на ЧерМК производство стали увеличится на 75 тыс. т. Кроме этого, новые мощности цеха покрытий металла №3 дадут дополнительно 400 тыс. т оцинкованного проката и 200 тыс. т - проката с покрытиями.
Северсталь - постоянный участник Международной промышленной выставки "Металл-Экспо".
Источник: Метал-Экспо