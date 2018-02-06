ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Skoda начали прием заказов на спортивную версию внедорожника Kodiaq Sportline. Стартовая стоимость новинки составляет 2 млн 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.



Экстерьер автомобиля отличают черные решетка радиатора и корпуса наружных зеркал заднего вида, боковые защитные накладки, окрашенные в цвет кузова. Дополняют спортивный облик Kodiaq Sportline яркие акценты – фирменный логотип на передних крыльях, 19-дюймовые легкосплавные диски Triglav цвета антрацит и тонкая серебристая декоративная полоса, которая выгодно выделяет форму заднего бампера. Модель можно заказать в семи оттенках: серые Quartz, Steel и Business, серебристый Brilliant, черный перламутровый Magic, белый Moon и красный Velvet.



Интерьер автомобиля получил накладки на педали из нержавеющей стали и фирменный логотип Sportline на крышке перчаточного ящика, а также спортивные сиденья с комбинированной обивкой из натуральной и искусственной кожи и Alcantara.



Skoda Kodiaq Sportline уже в стартовой комплектации включает систему выбора режима движения Driving Mode Select, водительское сиденье с электроприводом и пассажирское – с ручной регулировкой по высоте, подсветку пространства для ног спереди и сзади, декоративную светодиодную подсветку салона с возможностью выбора из 10 цветов, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, оборудованные LED-освещением и две светодиодные лампы для чтения спереди. Широкий набор дополнительных опций для Kodiaq Sportline включает многочисленные электронные помощники для водителя (система автоматической парковки, ассистент движения по полосе, система управления дальним светом, система защиты пассажиров Crew Protect Assistant), адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида с омывателем, электропривод крышки багажника, датчик усталости водителя и др.



Для полноприводного Skoda Kodiaq Sportline предлагаются бензиновые двигатели объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2,0 л (180 л.с.), а также дизельный мотор объемом 2,0 л, развивающий 150 л.с. Базовый двигатель сочетается с коробкой передач DSG-6, остальные моторы укомплектованы DSG-7.