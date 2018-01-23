ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно результатам мониторинга цен на новые легковые автомобили в России, проведенном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе кроссовер Skoda Kodiaq подорожал на сумму от 5 000 до 18 000 рублей. При этом удорожание затронуло автомобили, произведенные в 2018 году.

Сильнее всего прибавила в цене комплектация Ambition Plus с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Автомобиль в таком исполнении подорожал на 18 тысяч и теперь его стоимость составляет 2 017 000 рублей. Эта же комплектация с двигателем 2.0 TSI мощностью 180 л.с. будет стоить уже 2 365 000 рублей, что на 16 тысяч больше прошлогодней цены.

Топовая комплектация Style Plus с двигателем 1.4 TSI предлагается к продаже за 2 326 000 рублей. Такая же комплектация, но с 2-литровым двигателем мощностью 180 л.с., стоит уже 2 625 000 рублей, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Skoda Kodiaq в версии Scout тоже вырос в цене. Так, комплектация с мотором 1.4 TSI подорожала на 14 тысяч и теперь оценивается в 2 207 000 рублей. В более мощном исполнении (двигатель 2.0 TSI) стоимость Skoda Kodiaq Scout увеличилась на 12 тысяч и достигла отметки 2 516 000 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в 2017 году (со старта продаж в июне) в России было реализовано 2086 кроссоверов Skoda Kodiaq.