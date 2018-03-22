22.03.2018, 18:20
Skoda: финансовые рекорды 2017 года и план развития до 2025 года
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ежегодной пресс-конференция Skoda, которая сегодня проходит в г. Млада-Болеслав, Чехия, были подведены итоги прошедшего года и представлен стратегический план развития компании до 2025 года.
Как сообщает с места события наш корреспондент Азат Тимерханов, в 2017 году компания Skoda AUTO установила новый рекорд по продажам автомобилей и получению годовой прибыли. В официальном пресс-релизе приводятся следующие цифры: продажи достигли уровня в 1 200 500 единиц, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Одновременно, выручка от объёма реализации увеличилась на 20,8%, что составляет 16,6 млрд Евро, из которых 1,6 млрд Евро - это текущая прибыль компании (+34,6%). Таким образом, по этим показателям компания установила новый рекорд, превзойдя показатели за последние 4 года. Кроме того, ещё один рекорд был достигнут по продажам автомобилей на едином рынке: это рынок Китая, где было реализовано 325 000 автомобилей.
В стратегическом плане развития основным принципом для Skoda является соответствие тем масштабным изменениям, которые происходят в автоиндустрии - в частности, дальнейшему развитию возможностей электромобилей и беспилотников. Другими ключевыми зонами деятельности являются цифровые продукты и процессы, завоевание новых рынков, распространение традиционного автопроизводства и различных видов мобильного обслуживания. Сегодня бренд представлен в 102 странах, в дальнейшем планируется расширить географию его присутствия до 120. Например, уже в этом году Skoda AUTO начнёт продажу своих моделей в Сингапуре, а на 2019 год намечен старт продаж в Южной Африке.
Приводятся и другие цифры стратегического развития: так, к 2020 году компания запустит 19 новых моделей по всему миру, а к 2025 году на рынок выведут 10 электромобилей. В числе прочих в 2019 году будет представлена серийная версия концепт-кара Skoda Vision X, который дебютировал на Международном автосалоне в Женеве в 2018 году.
"Кроме того, мы запускаем крупнейшую инвестиционную программу в нашей истории: в течение следующих пяти лет Skoda AUTO инвестирует порядка двух миллиардов Евро в развитие электромобильности и новых мобильных сервисов,"- заявил Бернхард Майер (Bernhard Maier), председатель Совета директоров Skoda AUTO.
По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" за прошлый год в России было продано 62 302 автомобиля, что на 12,5% больше показателя 2016 года.
Как сообщает с места события наш корреспондент Азат Тимерханов, в 2017 году компания Skoda AUTO установила новый рекорд по продажам автомобилей и получению годовой прибыли. В официальном пресс-релизе приводятся следующие цифры: продажи достигли уровня в 1 200 500 единиц, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Одновременно, выручка от объёма реализации увеличилась на 20,8%, что составляет 16,6 млрд Евро, из которых 1,6 млрд Евро - это текущая прибыль компании (+34,6%). Таким образом, по этим показателям компания установила новый рекорд, превзойдя показатели за последние 4 года. Кроме того, ещё один рекорд был достигнут по продажам автомобилей на едином рынке: это рынок Китая, где было реализовано 325 000 автомобилей.
В стратегическом плане развития основным принципом для Skoda является соответствие тем масштабным изменениям, которые происходят в автоиндустрии - в частности, дальнейшему развитию возможностей электромобилей и беспилотников. Другими ключевыми зонами деятельности являются цифровые продукты и процессы, завоевание новых рынков, распространение традиционного автопроизводства и различных видов мобильного обслуживания. Сегодня бренд представлен в 102 странах, в дальнейшем планируется расширить географию его присутствия до 120. Например, уже в этом году Skoda AUTO начнёт продажу своих моделей в Сингапуре, а на 2019 год намечен старт продаж в Южной Африке.
Приводятся и другие цифры стратегического развития: так, к 2020 году компания запустит 19 новых моделей по всему миру, а к 2025 году на рынок выведут 10 электромобилей. В числе прочих в 2019 году будет представлена серийная версия концепт-кара Skoda Vision X, который дебютировал на Международном автосалоне в Женеве в 2018 году.
"Кроме того, мы запускаем крупнейшую инвестиционную программу в нашей истории: в течение следующих пяти лет Skoda AUTO инвестирует порядка двух миллиардов Евро в развитие электромобильности и новых мобильных сервисов,"- заявил Бернхард Майер (Bernhard Maier), председатель Совета директоров Skoda AUTO.
По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" за прошлый год в России было продано 62 302 автомобиля, что на 12,5% больше показателя 2016 года.
Источник: Автостат