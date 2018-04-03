ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Skoda Auto Россия начиная с 1 апреля снижает процентную ставку на приобретение автомобилей бренда по специальным кредитным акциям. Так, ставка на модели Rapid, Octavia и Yeti по классическому кредиту и по кредиту Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом снижена и начинается от 7,9%, первоначальный взнос составляет от 15%, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Кредит Simply Clever на модели Kodiaq и Superb также можно оформить со ставкой от 7,9% при первоначальном взносе от 30%. Воспользоваться пониженной ставкой от 7,9% могут также начинающие автовладельцы и семьи с детьми по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

С 1 апреля в Федеральном округе России начинает действовать также специальное предложение на приобретение полиса КАСКО для покупателей внедорожника Skoda Kodiaq 2016-2017 года выпуска. При оформлении полиса на 1 год применяется единый тариф в размере 3,33%. Предложением могут воспользоваться водители в возрасте от 35 лет со стажем вождения не менее 10 лет.

Приобретая в апреле модели Skoda клиенты марки могут существенно сэкономить. Выгода при покупке Skoda Octavia составит до 155 тыс. рублей, а при выборе Skoda Rapid доступна экономия до 122 тыс. рублей. Модели Skoda Superb и Yeti можно приобрести выгодой до 225 тыс. рублей и 240 тыс. рублей соответственно.

Пролонгируют свое действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Выгода на внедорожник Kodiaq увеличена до 100 тыс. рублей по программе Трейд-ин и 110 тыс. рублей по программе Утилизация. Выбирая модели Rapid, Octavia, Yeti 2х4 и Superb, покупатели сэкономят до 50 тыс. или 60 тыс. рублей в зависимости от выбранной акции. Клиенты, приобретающие полноприводный Yeti, получат выгоду до 85 тыс. или 100 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2018 года продажи Skoda в России составили 10408 машин, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,4% против 4,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.