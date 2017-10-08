ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Skoda является одним из немногих автопроизводителей, которые предлагают на российском рынке автомобили в кузове «универсал». Стоит отметить, что у чешского бренда довольно широкий модельный ряд в этом сегменте: помимо Skoda Octavia Combi, на российском рынке предлагаются модель бизнес-класса Skoda Superb Combi и универсал повышенной проходимости Skoda Octavia Scout.



Skoda Octavia Combi является лидером в классе по внутреннему пространству. Объём багажного отделения составляет минимум 588 литров. Если сложить спинки задних сидений, объем отделения увеличивается до 1718 литров. И если учесть, что дверь багажного отделения открывается вместе со стеклом, появляется возможность перевозить действительно громоздкие предметы, которые уместятся не в каждом универсале. Дополнительно можно заказать складную спинку переднего пассажирского сиденья, и тогда можно будет перевезти внутри автомобиля вещи длиной до 2,9 метра.



По словам Алексея Почечуева, Octavia Combi – это достаточно крупный автомобиль, однако он совсем не уступает в маневренности меньшим версиям. За счет новейших современных систем контроля дистанции спереди Front Assist, контроля слепых зон Blind Spot Detect и адаптивного круиз-контроля модель позволяет повысить уровень безопасности и комфорта при движении в городе, на загородных дорогах или автостраде. Новая Skoda Octavia Combi предлагает покупателям целый ряд инновационных достоинств, которые обычно встречаются в моделях старших сегментов, укрепляя тем самым позиции в своем классе.



Также Skoda Octavia Combi оснащена кожаным рулем с подогревом, зонтом под передним сиденьем, 2 USB для пассажиров заднего ряда, портативным фонарикомс аккумулятором в багажнике и атмосферной светодиодной подсветкой салона, а также полностью сенсорными кнопками управления, увеличенными экранами аудиосистем (до 9.2”) и системой SmartLink+.



Skoda Octavia Combi оснащается эффективным двигателем 1,8 TSI (180 л.с.), с этим мотором в сочетании с механической коробкой универсал ускоряется до 100 км/ч за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 229 км/ч. В тандеме с полным приводом двигатель позволяет чувствовать себя уверенно на любой дороге и при любых погодных условиях. В настоящее время стоимость модели на российском рынке составляет от 1 млн 208 тысяч до 1 млн 761 тыс. рублей, без учета спецпредложений.