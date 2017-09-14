ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Skoda представила на автосалоне во Франкфурте свой новый компактный кроссовер Karoq, который станет на ступень ниже модели Kodiaq. В России продажи Karoq должны начаться до конца нынешнего года.

Сборка Skoda Karoq уже ведётся на заводе компании в муниципалитете Квасины. В Европе цены на машину будут начинаться от 24 тыс. евро. Конкурентами машины станут Hyundai Tucson и Jeep Compass.

Габаритная длина Skoda Karoq составила 4382 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1605 мм. Размер колёсной базы равен 2638 и 2630 для автомобилей с передним и полным приводом соответственно. Объём багажного составляет 521 л, при сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1630 л.

В салоне кроссовера устанавливается настраиваемая цифровая приборная панель, которая впервые применена на автомобилях чешского бренда. Водитель может выбрать четыре вариант отображения необходимой информации – Classic, Digital, Infoprofile и Reduced. Данная система предлагаться клиентам опционально.

В линейку двигателей нового Skoda Karoq вошли пять силовых агрегатов. Клиентам предложат бензиновые 1,0 л (115 л.с. и 175 Нм) и 1,5 л (150 л.с. 250 Нм), а также дизельные 1,6 л (115 л.с. и 250 Нм) и 2,0 л (150 л.с. и 340 Нм, либо 190 л.с. и 400 Нм). С самым мощным мотором Karoq разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость равна 211 км/ч.