ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 ноября скоростной патрульный катер "Мангуст" проекта 12150 заводской номер 02653, построенный на АО "ССЗ "Вымпел", отправлен автотранспортом в Крым.

По прибытию в Керчь состоится торжественный спуск катера на воду.



Затем "Мангусту" предстоит пройти на Чёрном море полный цикл испытаний: швартовные, ходовые и приёмо-сдаточные. После передачи заказчику, катер будет нести службу в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым, порт приписки – город Керчь.

Это пятый "Мангуст", построенный в 2017 году в интересах Пограничной службы ФСБ России. Четыре катера уже заступили на боевое дежурство: "Мангуст" с заводским номером 02648 — в Крыму, 02649 – в Астраханской области. Ещё два катера (02650-02651) — на Сахалине.

Катера проекта 12150 "Мангуст" спроектированы в ЦМКБ "Алмаз". Основным вооружением катера является 14,5-мм морская тумбовая пулемётная установка (МПТУ).