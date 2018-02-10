Солнечные панели Tesla будут реализовываться прямо в супермаркетах
10.02.2018, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Солнечные панели и домашние батареи от компании Tesla будут реализовываться прямо в супермаркетах. Об этом стало известно из сообщения подразделения фирмы, занимающегося дистрибуцией солнечных установок. В Tesla собираются существенно расширить свою сеть по продаже панелей и аккумуляторов с помощью задействования возможностей торговой сети под названием Home Depot. Отметим, что это самая крупная в Соединённых Штатах розничная сеть по продаже строительных инструментов и материалов. Таким образом, Tesla предполагает развернуться сразу на восьмистах новых торговых площадках.
На протяжении всего первого полугодия нынешнего года супермаркеты Home Depot будут оснащены демонстрационным оборудованием, показывающим возможности солнечной энергетики. Речь идёт о фотоэлектрических панелях от Tesla, домашних аккумуляторах Powerwall и даже новинке - солнечной крыше Solar Roof.
Как заявляют в Tesla, таким путём они предполагают внедрять в широкое использование системы, которые делают дом энергонезависимым. Также в пресс-службе компании отмечают, что разработка концепции крыши с солнечной черепицей сделала их линейкк продуктов для жилища самодостаточной и завершённой. В результате появилась идея создать самостоятельные торговые объекты с готовыми энергетическими технологиями для домашнего использования.
Сеть Home Depot имеет немалую популярность в США. Продажи солнечных установок через её магазины позволит повысить осведомлённость людей об инновационных продуктах Tesla. Кроме того, люди смогут узнать о том, как самостоятельно в домашних условиях генерировать электроэнергию.
Стоит сказать, что панели и аккумуляторы Tesla продаются и сейчас в автомобильных салонах, однако последние не могут обеспечить достаточный охват аудитории. Маркетинговая политика компании не предполагает открытия специализированных торговых объектов. Супермаркеты стали лучшим выходом в данной ситуации.
На протяжении всего первого полугодия нынешнего года супермаркеты Home Depot будут оснащены демонстрационным оборудованием, показывающим возможности солнечной энергетики. Речь идёт о фотоэлектрических панелях от Tesla, домашних аккумуляторах Powerwall и даже новинке - солнечной крыше Solar Roof.
Как заявляют в Tesla, таким путём они предполагают внедрять в широкое использование системы, которые делают дом энергонезависимым. Также в пресс-службе компании отмечают, что разработка концепции крыши с солнечной черепицей сделала их линейкк продуктов для жилища самодостаточной и завершённой. В результате появилась идея создать самостоятельные торговые объекты с готовыми энергетическими технологиями для домашнего использования.
Сеть Home Depot имеет немалую популярность в США. Продажи солнечных установок через её магазины позволит повысить осведомлённость людей об инновационных продуктах Tesla. Кроме того, люди смогут узнать о том, как самостоятельно в домашних условиях генерировать электроэнергию.
Стоит сказать, что панели и аккумуляторы Tesla продаются и сейчас в автомобильных салонах, однако последние не могут обеспечить достаточный охват аудитории. Маркетинговая политика компании не предполагает открытия специализированных торговых объектов. Супермаркеты стали лучшим выходом в данной ситуации.
Источник: Олимпстрой