ОРЕАНДА-НОВОСТИ Совет директоров французского автопроизвдителя Renault предложил продлить полномочия Карлоса Гона на посту президента и гендиректора компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на четыре года. Рекомендация совета будет представлена на ежегодном собрании акционеров Renault 15 июня 2018 года, пишет газета "Ведомости".



Совет директоров назвал приоритетными задачами для руководителя компании осуществление стратегического плана развития компании до 2022 года, «принятие решительных шагов для обеспечения устойчивости альянса» и обеспечение плана преемственности руководства.

Также Гон назначил Тьерри Боллоре главным операционным директором Renault. Назначение делает 54-летнего Боллоре преемником Гона на высшем руководящем посту французского автопроизводителя, отмечает Automotive News Europe.



Неопределенность с продлением полномочий Гона в последнее время была источником напряженности в директорате Renault и вопросов о долгосрочной стратегии управления компанией. Но на этой неделе правительство Франции, владеющее 15-процентной долей в Renault, сообщило, что совет директоров поддержит продление полномочий Гона, если у него появится основной заместитель, «номер 2». Государство поддерживает назначение Боллоре, француза, который, как и Гон, начал карьеру с производителе шин Michelin. Правительство хочет, чтобы к собранию акционеров Гон подготовил «дорожную карту» усиления интеграции с партнером по альянсу Nissan, а также разработал последовательный план преемственности, говорил ранее чиновник министерства экономики страны.



Гон спас от коллапса Nissan почти два десятилетия назад и руководил процессом глобализации двух автопроизводителей. Он стал гендиректором Renault в 2005 году и сейчас также является председателем совета директоров Mitsubishi. Сейчас Renault владеет 43,4% акций Nissan, который в свою очередь контролирует Mitsubishi Motors через долю 34%.



Боллоре «подходит для этой работы», - считает аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст, добавив, что его можно воспринимать скорее как «заботливого хранителя французских интересов и рабочих мест». Новая структура управления может создать политическое прикрытие французскому правительству для сокращения доли в Renault, что в конечном итоге может сделать полное слияние Renault и Nissan «очень реальной возможностью», сказал Эллингхорст.



Гон говорил год назад, что, пока французское правительство остается акционером, слияния Renault и Nissan не будет. Франция повысила свою долю в 2015 году, когда Эммануэль Макрон был министром экономики. У государства нет планов продать акции Renault, говорил чиновник правительства.